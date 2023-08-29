Путін не приїде на саміт G20 в Індію, РФ представить Лавров

В Індії підтвердили, що російський лідер Володимир Путін особисто не буде присутнім на саміті G20, який відбуватиметься 9-10 вересня в Нью-Делі, натомість туди поїде міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє Укрінформ.

"Президент РФ Володимир Путін пропустить саміт G20 в Індії наступного місяця та відправить замість себе свого міністра закордонних справ" , – повідомили в офісі прем'єр-міністра Нарендри Моді у понеділок.

Офіс Моді повідомив, що індійський прем'єр розмовляв з Путіним телефоном, "висловивши розуміння" щодо його рішення не брати участь у саміті 9-10 вересня, на якому буде присутній Лавров.

Як зазначається, Нью-Делі та Москва мають зв’язки ще з часів Холодної війни, і РФ на сьогодні залишається найбільшим постачальником зброї до Індії.

Індія ухиляється від прямого засудження Москви за її вторгнення в Україну, попри те, що вона прагне розширити зв’язки зі Сполученими Штатами у сфері безпеки.

Моді та Путін також обговорили "питання, що викликають взаємне занепокоєння", зокрема нещодавно завершений саміт країн БРІКС у ПАР, який Путін також вирішив пропустити, відправивши туди Лаврова.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах, зокрема у незаконній депортації українських дітей. Москва заперечує ці обвинувачення, наполягаючи, що ордер щодо арешту Путіна є "недійсним".