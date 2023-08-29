У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через пасажира з гранатою

У Варшаві евакуювали людей з аеропорту імені Шопена, це сталося після того, як у 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України в ОАЕ, виявили боєприпаси, повідомляє Новое время.

Під час перевірки ручної поклажі громадянина ПАР було виявлено боєприпаси. Йдеться про чотири патрони калібру 5,56 мм. 41-річний чоловік летів з України в Дубай.

На підставі цього було проведено огляд зареєстрованого багажу.

Громадянин ПАР також мав при собі зареєстрований багаж. У ньому було виявлено бойову гранату.

Піротехніки ухвалили рішення призупинити рух і евакуювати термінал. Загалом з аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб.

Громадянина ПАР затримали прикордонники.