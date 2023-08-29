За добу окупанти атакували дев'ять областей – зведення ОВА

Російська армія упродовж доби здійснила обстріли дев'яти областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 вівторка, 29 серпня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог п'ять разів обстріляв з артилерії та мінометів Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Зафіксовано обстріли у напрямку села Камінь Новгород-Сіверської громади, села Клюси Сновської громади (зруйновано житловий будинок), сіл Леонівка, Блешня, Карповичі Семенівської громади.

Ввечері 28 серпня на лісовій дорозі у Добрянській громаді (Чернігівський район) автомобіль наїхав на вибуховий пристрій, двоє людей загинули, двоє дітей були травмовані.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Ворожбянська, Білопільська, Шалигинська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумщини. Зафіксовано 156 вибухів. Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок. У Середино-Будській громаді через обстріл пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранені троє людей.

У Дніпропетровській області вчора вдень російська армія з артилерії била по Марганецькій громаді, а Нікополь атакувала за допомогою дрона-камікадзе. У Нікополі постраждали четверо людей, пошкоджені адмінбудівля і п'ять автомобілів.

Вночі агресори обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено дах будинку і газогін.

У Запорізькій області під ударами перебували 30 населених пунктів. Росіяни атакували з БПЛА Чарівне, Малинівку і Левадне, здійснили чотири обстріли із РСЗВ Залізничного, Ольгівського, Темирівки і Полтавки. Під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка.

За добу загарбники завдали 83 артилерійські удари по Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Преображенці, Щербаках, Роботиному, Лугівському, Степногірську, Павлівці та інших прифронтових містах та селах. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди, зафіксовано 49 повідомлень про руйнування.

У Харківській області вночі ворог обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено багатоквартирний будинок, лінію електропередач та газову трубу.

Минулої доби на Слобожанському напрямку війська РФ завдали авіаційних ударів у районі Ветеринарного Харківського району, з мінометів та артилерії обстріляли Малу Вовчу, Зибіне, Охримівку Чугуївського району, Вільхуватку Куп'янського району й Ветеринарне Харківського району.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кислівка, Колодязне, Берестове. У селі Явірське Ізюмського району на полі під час робіт з розмінування підірвався трактор на дистанційному керуванні.

У Луганській області росіяни посилюють авіаційні та артилерійські удари. Ворог вдарив з повітря по Новоєгорівці, Твердохлібовому, Білогорівці, з реактивної та ствольної артилерії — по Невському. За добу російська армія здійснила 149 обстрілів Луганщини, випустила 548 снарядів.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, Велика Новосілка, Богоявленка, Дорожнє, Новоукраїнка.

Пошкоджено 27 житлових будинків (з них 5 багатоквартирних), будівлю шахти, дошкільний заклад, залізничну станцію, дві вантажівки, два легкові автомобілі, гараж. На Донеччині за добу п'ятеро людей загинули, четверо були поранені.

У Миколаївській області фіксувалися мінометні та артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. Вчора вдень ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню "Град" по Очакову. Пошкоджено житловий будинок.

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 61 обстріл, випустили 275 снарядів, з них по Херсону — чотири обстріли (18 снарядів). Росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів, території та будівлі дошкільних навчальних закладів у Херсоні та Бериславському районі. Через обстріл села Садове на місці загинула 63-річна жінка, 58-річного чоловіка госпіталізували.