У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ

У Росії засекретили час та місце поховання загиблого в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина.﻿﻿ Про це пише місцеве видання "Фонтанка" із посиланням на джерело в адміністрації Санкт-Петербурга, повідомляє Українська правда.

"Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці (про нерозголошення - Фонтанка)" , – розповів співрозмовник видання.

Як повідомляє видання, імовірно, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються вагнерівці.

Раніше у Кремлі офіційно підтвердили﻿, що президент РФ Володимир Путін не планує відвідувати захід.