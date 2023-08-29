У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Росії засекретили час та місце поховання загиблого в авіатрощі ватажка вагнерівців Євгена Пригожина. Про це пише місцеве видання "Фонтанка" із посиланням на джерело в адміністрації Санкт-Петербурга, повідомляє Українська правда.
"Усе засекретили. Нас у курс не ставлять. Задіяні на підписці (про нерозголошення - Фонтанка)", – розповів співрозмовник видання.
Як повідомляє видання, імовірно, похорон відбуватиметься на Північному кладовищі у Санкт-Петербузі. Туди вже з’їжджаються вагнерівці.
Раніше у Кремлі офіційно підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не планує відвідувати захід.