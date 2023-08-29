Путіна не буде на похороні Пригожина – Кремль

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не прийде на похорон ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє Новое время.

Він також зазначив, що Кремль не має жодної конкретної інформації про похорон.

Раніше Пєсков заявляв, що відповіді на питання про те, чи прийде на похорон Путін, поки що "ні", а рішення про те, в якому форматі проводити похорон Пригожина "завжди приймається разом із родичами і ґрунтується на рішенні родичів".

Літак Пригожина Embraer Legacy 600 розбився у Тверській області у середу, 23 серпня.

Авіакатастрофа сталася через два місяці після провальної спроби бунту "вагнерівців". Загалом, як заявили в Росавіації, на борту було десять осіб — семеро пасажирів (бойовики Вагнера) та три члени екіпажу.

27 серпня Слідчий комітет Росії офіційно заявив, що Пригожин та його "права рука" Уткін загинули внаслідок падіння літака у Тверській області.