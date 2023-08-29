У Німеччині розслідують потрапляння своєї електроніки до російських безпілотників

Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування щодо підприємця, завдяки якому німецька електроніка могла опинитися у російських безпілотниках "Орлан", повідомляє Європейська правда.

За даними видання Spiegel, Вальдемара В., громадянина Німеччини та Росії, підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю і платежі.

Підприємця підозрюють у тому, що його компанія із Саарбрюккена продавала до Росії компоненти електроніки, які використовуються у російських безпілотниках "Орлан". Такий експорт відбувався у проміжку з 2020 року до березня 2023 року, відтак охоплює і значний період повномасштабної війни.

Слідство вважає, що підозрюваний намагався приховати цей експорт, відправляючи вантаж до Росії через треті країни, у тому числі Литву та Дубай.

Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро.

Підприємця тримають під вартою на підставі ордера Федерального верховного суду у Карлсруе.