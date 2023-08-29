У Міноборони призначили відповідального за тилове забезпечення ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков призначив кримськотатарського громадського діяча Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпечення ЗСУ.﻿ Про це заявив сам Жумаділов на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Економічна правда.

Наразі Агенція існує лише на папері. А з Жумаділовим підписано контракт терміном на 3 роки.

"Не поспішайте вітати. Сподіваюсь, привітаєте за три роки, коли підбиватиму підсумки виконаного контракту, країна матиме системне рішення з забезпечення війська, а держава - ще одну якісно функціонуючу інституцію" , - написав новопризначений голова Агенції ресурсного забезпечення армії при МО.

Жумаділов розповів про найближчі плани.

Найперше - внесення Міністерством проєкту постанови на уряд, якою останній має визначити Агенцію відповідальним виконавцем бюджетної програми.

"Її ухвалення ми планували на початок липня, але швидкість руху проєктів документів в нетрях міністерства іноді падає до від'ємних значень" , - написав Жумаділов.

Основний стратегічний виклик, за його словами, це - переосмислення функції тилового постачання для потреб ЗСУ з "закупили - передали" у "закрили потреби наших військових".

Йдеться не тільки тендери без корупції (це базова гігієна, умова, без якої немає сенсу продовжувати будь-що), але й чітке прогнозування та планування, політика в сфері якості та її контроль при прийманні товару, розподіл та доступ військовослужбовців до належного забезпечення, сталість системи безвідносно персоналій та стійкість до шоків.

Новостворена агенція має вже восени розпочати закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсних речей, необхідних для армії.

Арсен Жумаділов — державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч. Старший викладач кафедри політології в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. Перший обраний на конкурсі керівник ДП "Медичні закупівлі України".

У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.