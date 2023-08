Біля Сан-Франциско можуть побудувати нове місто за 800 млн доларів – ЗМІ

Група багатих та пізнаваних лідерів сподівається використати придбану за межами Сан-Франциско землю для будівництва абсолютно нового міста. Про це пише The Verge із посиланням на The New York Times і Bloomberg, повідомляє Mezha Media.

Такого висновку дійшли місцеві чиновники, вивчаючи питання про те, хто стоїть за придбанням землі за межами Сан-Франциско та з якою метою її хочуть використовувати. На покупку цієї землі компанія Flannery Associates витратила за минулі п’ять років $800 млн.

У проєкт вклалися співзасновник LinkedIn Рід Гоффман, інвестори Andreessen Horowitz Марк Андрессен і Кріс Діксон, колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман, засновниця Emerson Collective Лорен Пауелл Джобс та інші технологічні лідери та інвестори.

За повідомленням SFGate, нещодавно Flannery Associates почала опитувати мешканців округу Солано про плани побудувати "нове місто з десятками тисяч нових будинків, великою сонячною електростанцією, садами з більш ніж мільйоном нових дерев і більш ніж десятьма тисячами акрів нових парків і відкритих просторів".

Як інформує The Wall Street Journal, компанія придбала близько 52 тис. акрів землі під забудову, більшість з яких є сільськогосподарськими угіддями. З усім тим, призначення землі є перешкодою для будівництва. Тож Flannery Associates треба буде домогтися зміни зонування, що в Каліфорнії є непростим завданням.

Схоже, що компанія намагається винести ініціативу на голосування в окрузі наступного року, щоб просунути проєкт вперед. Поки не зовсім зрозуміло, чому інвестори хотіли цього. Але є гіпотеза, що ці зусилля є способом втечі із Сан-Франциско. Технологічні діячі критикували місцеву владу за такі проблеми, як злочинність і бездомність.

Як відомо, технологічні лідери не вперше пробують створити власні міста, щоб втекти в більш дружні місця чи підтримати свій бізнес. Приміром, Ілон Маск і Ларрі Еллісон купили ділянки землі для створення спеціальних спільнот.