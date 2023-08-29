У Ватикані пояснили слова Папи про імперську спадщину Росії

Святий Престол спробував пояснити скандальну заяву Папи Римського Франциска про "велику Росію", яка викликала обурення в України.﻿ Про це заявив керівник пресцентру Ватикану Маттео Бруні, повідомляє Європейська правда.

За словами керівника пресцентру Ватикану Маттео Бруні, Папа Франциск закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

"Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій культурній і духовній спадщині Росії, і, звичайно, не звеличувати імперіалістичну логіку і державних діячів, згаданих для позначення певних історичних періодів" , – стверджує Бруні.

Нагадаємо, 25 серпня Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами" .

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.