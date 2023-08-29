Авіакатастрофа в Житомирській області: у ДБР почали розшифровувати "чорні скриньки"

Розпочалася розшифровка "чорних скриньок" у розслідуванні авіакатастрофи на Житомирщині. Про це заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян, повідомляє Радіо Свобода.

"Почалася розшифровка "чорних скриньок". Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто технічним характеристикам. Розпочалося вісім експертиз, які також мають довести, що або літаки були несправними, або це була помилка пілотів, або було порушення організації польотів. Очікуємо ще початку судово-медичних експертиз" , – заявила вона в ефірі національного телемарафону.

Раніше в ДБР повідомляли﻿, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи – технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.

На Житомирщині 25 серпня зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

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