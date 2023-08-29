У РФ впав гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув – очевидці

У вівторок, 29 серпня, у Челябінській області Росії впав вертоліт Мі-8. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

На борту перебувало троє людей. За попередньою інформацією, усі загинули.

За даними Telegram-каналу Mash, троє людей загинули внаслідок падіння вертольота Мі-8 у передмісті Челябінська. Це екіпаж машини — командир, правий льотчик і бортінженер. Попередньо пасажирів на борту не було.

Мі-8 впав у лісі за 500 метрів від селища Прудний у Челябінській області. Поруч траса М5 і військовий аеродром Шагол.

За даними каналу Baza, гелікоптер належав ФСБ. Причини падіння поки невідомі.

"Борт проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка", – повідомляє Baza.