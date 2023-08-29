У Криму окупанти обмежили "лінійки" в школах 1 вересня

Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що шкільні лінійки 1 вересня пройдуть лише для учнів перших, дев’ятих та одинадцятих класів, повідомляє Радіо Свобода.

У Telegram він повідомив, що таке рішення ухвалили "з метою гарантування безпеки".

"Водночас підхід до організації свята у всіх шкіл може бути індивідуальним. За дотримання необхідних вимог, наприклад, невеликі сільські школи матимуть змогу збільшити кількість класів, які візьмуть участь в урочистому заході" , – зазначив Аксьонов.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Окупаційна влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.

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