Спека в Києві знову побила рекорди

У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди, повідомляє Українська правда.

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С.

Щодо прогнозу на середу 30 серпня, у більшості областей України, за даними Укргідрометцентру, очікується спекотна погода, але з мінливою хмарністю.