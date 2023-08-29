Візит Ердогана до Росії: ЗМІ назвали нову дату
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися зі своїм російським колегою Владіміром Путіним 4 вересня в місті Сочі. Про це виданню Middle East Eye розповіли три джерела, повідомляє Європейська правда.
Очікується, що головною темою переговорів Ердогана з Путіним буде Чорноморська зернова ініціатива, яку РФ зірвала минулого місяця.
Анкара прагне сприяти поверненню Москви до цієї угоди.
Крім того, Ердогана турбують і двосторонні питання, такі як імпорт природного газу з Росії.
Напередодні агентство Bloomberg повідомляло, що зустріч Путіна з Ердоганом може відбутися 8 вересня.