Forbes: Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2

За 13 тижнів після початку довгоочікуваного контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2, ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджень і перебувають на ремонті, повідомляє Українська правда.

За даними американського видання Forbes, усі втрати "Леопарда-2" відбулися в квадраті площею 25 квадратних миль (близько 65 кв км – ред.), що обмежений Малою Токмачкою на півночі і Роботиним на півдні.

Цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків – загалом 20 осіб – встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула.

На фото і відео, що зафіксували чотири з п'яти втрат "Леопарда-2", видно відкриті люки на баштах і корпусах танків – видання розцінює це як свідчення того, що екіпажі встигли врятуватися.

Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині й повертають їх на фронт.

Видання наголошує, що завдяки фундаментальній міцності 69-тонного "Леопарда-2" цей танк може отримати пошкодження, заїхати на ремонт, повернутися в бій, знову отримати пошкодження і знову відправитися на ремонт.

"Forbes" цитує українського солдата Олександра Солонька про те, що західні бойові машини "рятують життя" і що "навіть найбільш критично пошкоджену техніку вдається відновити і віддати на ремонт".

Консорціум країн НАТО, до якого входять Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія та Швеція, разом пообіцяли надати Україні 10 Strv 122s – шведських модифікацій Leopard 2A5, 21 Leopard 2A6 та 74 Leopard 2A4. Всі ці танки, окрім 14 А4, вже прибули на фронт.

Танк A4 1980-х років є найменш складним із Leopard 2. Танки Strv 122 і A6 90-х років мають нову композитну броню, кращу оптику і – у випадку A6 – довшу і дальнобійнішу 120-міліметрову основну гармату.

Німецькі танкобудівні компанії KMW і Rheinmetall побудували Leopard 2 зі спеціальними відсіками для 120-міліметрових боєприпасів, які при влучанні вибухають назовні, подалі від екіпажу. Російські танки, навпаки, зберігають боєприпаси під баштою. Коли боєприпаси вибухають, вони злітають разом із баштою і трьома членами екіпажу в небо.

Це головна причина, чому набагато легше пошкодити "Леопард-2" і налякати його екіпаж, ніж знищити "Леопард-2" і вбити його екіпаж. В той час, як точне попадання в російський Т-72 може катастрофічно підірвати танк і екіпаж.

Якщо припустити, що кожен знищений "Леопард-2" залишив по собі візуальні докази свого знищення, то з початку українського контрнаступу 4 червня було списано всього п'ять "Леопардів-2". Втрати включають два з 50 розгорнутих А4 і три з 21 розгорнутого А6. Жодного знищеного Strv 122 не було підтверджено.

5 танків зовсім виведені з ладу, а ще 10 знаходяться на ремонті, проте українські бригади все ще мають на озброєнні понад 50 активних Leopard 2 з 71 одиниці, що входили до початкової партії.

Нова партія з 14 Leopard 2A4, яка має прибути на початку наступного року, має більш ніж компенсувати ці втрати, зазначає "Forbes".

Ще більше танків західного виробництва вже в дорозі, в тому числі 31 колишній американський танк М1 Abrams, які мають ще більш важку броню, ніж більшість Leopard 2.

Але українці також отримують щонайменше 165 німецьких Leopard 1A5, які – на відміну від Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams – мають мінімальний броньований захист.