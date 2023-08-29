На лівобережній Херсонщині військові підняли прапор України

Бійці ЗСУ підняли прапор України над дачами на лівому березі Дніпра. Ця територія наразі є "сірою зоною".

Про це повідомляє﻿ херсонське видання "Мост".

Як видно на відео, на одній з будівель на території садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубом. Тому вирішили підняти на ньому прапор України, щоб дати зрозуміти росіянам, що ті вдерлися на українську землю, яка врешті решт буде звільнена від окупантів.

Прапор під гімн України підняли військові Андрій та Іван.