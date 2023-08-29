Колишній голова СБУ Баканов відкрив ФОП і може здавати житло в оренду

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП і може здавати в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно, повідомляє Українська правда.

Про це говорить розслідування hromadske ""Контора": таємниці Івана Баканова".

У розслідуванні також повідомляють, що Баканов, згідно з реєстрами, може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

Крім того, експосадовець може надавати правові послуги. При цьому раніше Баканов отримав адвокатське свідоцтво.

"За даними журналістів hromadske, після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі "Динамо"".

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