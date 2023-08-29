Мінреінтеграції оголосило евакуацію дітей із 5 населених пунктів на Запоріжжі

З п'яти населених пунктів Запорізької області буде проведена евакуація дітей з батьками або особами, які їх замінюють, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану одноголосно підтримав проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області, що розташовані поблизу районів ведення бойових дій.

Так, евакуацію буде проведено з міста Гуляйполе, СМТ Степногірськ, сел Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка.

Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей).

Крім дітей, обов’язкова евакуація також стосуватиметься маломобільних осіб, які проживають у зазначених населених пунктах області.