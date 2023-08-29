FT: У Німеччині заарештували ймовірного постачальника компонентів для російських БПЛА

Правоохоронні органи Німеччини заарештували німецького бізнесмена російського походження за підозрою в постачанні компонентів для російських безпілотників, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

Видання не називає повного імені підозрюваного.

За даними прокуратури, такий собі Вальдемар В. постачав у Росію деталі, які використовували для виробництва безпілотників "Орлан-10", що застосовуються в Україні.

Підозрюваний керував двома компаніями у федеральній землі Саар на заході Німеччини, які працювали з електронними компонентами.

У період із січня-2020 до березня 2023 року зазначені компанії здійснили 26 поставок на загальну суму 715 000 євро, кінцевим одержувачем яких була російська компанія, що займається виробництвом військової техніки, зокрема й "Орланів".

"Компоненти є невід'ємною частиною цих безпілотників і занесені до списку товарів, заборонених до експорту в Росію" , - повідомила прокуратура.

Компанії Вальдемара В. імпортували необхідні компоненти, а потім відправляли їх до Росії через підконтрольну йому фірму, зареєстровану в землі Баден-Вюртемберг. Одержувачем були дві підставні російські фірми, які за погодженням з обвинуваченим передавали їх виробнику "Орланів".

Після початку війни в Україні Вальдемар В. почав також використовувати для доставки комплектуючих у Росію підставні фірми в Дубаї та Литві, стверджує прокуратура.

У дослідженні Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) "Орлан-10" був названий "найуспішнішим БПЛА", тобто безпілотним літальним апаратом, Росії, нагадує Financial Times.

Нагадуємо:

Раніше розслідування Reuters показало, що Росія може постачати запчастини для літаків через росіян, які мають родичів за кордоном.

Митні документи, які вивчало агентство, показують, що деталі потрапляють у Росію через посередників у таких країнах, як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан - жодна з яких не схвалила західні санкції проти Росії.

Багато компаній, які займаються цією діяльністю, були створені після 2022 року.

Загалом, з травня минулого року, коли почали діяти більшість обмежень на торгівлю та експорт України в США та Європі, до кінця червня цього року в російські авіакомпанії надійшло авіазапчастин щонайменше на 1,2 мільярда доларів.

"Орлан-10" - наймасовіший дрон російського виробництва, який застосовує армія РФ. Може транслювати цілі для ураження різними бойовими машинами, використовуватися як коректувальник артилерійського вогню, а також для ведення радіоелектронної боротьби.