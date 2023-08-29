Швейцарія надішле Україні дистанційну машину для розмінування
Влада Швейцарії анонсувала передачу Україні дистанційно керованої машини для розмінування, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.
Машину для розмінування передав Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії фонд Swiss Digger.
Також Україна отримає комплект запчастин.
У швейцарському уряді зазначили, що відправка планується у вересні.
Вартість всього пакета допомоги становить 1,2 мільйона швейцарських франків (понад 1,3 мільйона доларів).
Крім того, експерти фонду Swiss Digger проведуть тренінги для українських фахівців на місці.
Нагадаємо, у червні нижня палата парламенту Швейцарії заблокувала схвалення нового швейцарського пакета допомоги Україні в розмірі понад 5 мільярдів євро, розрахованого на п'ять-десять років.