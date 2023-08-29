Кулеба пояснив, чому Україна не буде вести переговори з Путіним

Україна не буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки йому не можна довіряти, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Під час брифінгу Кулеба нагадав, як загинув ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин у Росії.

"Що стосується закликів до переговорів із Путіним. Кожен, хто про це запитує, має запитувати про це не в нас, а в пана Пригожина. У нього був конфлікт із Путіним. Він провів успішні переговори з Путіним, припинив конфлікт, домовився про гарантії безпеки, а потім Путін його вбив" , — сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що немає причин вважати, що «у будь-яких інших переговорах Путін поводитиметься інакше».

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков, коментуючи ймовірне вбивство Пригожина, зазначив, що після того, що трапилося, «вести переговори й укладати будь-які угоди з Кремлем немає сенсу».﻿

Літак із Пригожиним розбився ввечері 23 серпня у Тверській області. У списку пасажирів також були один із його командирів, терорист Дмитро Уткін і топменеджер структур Пригожина Валерій Чекалов.

Через три дні в РФ підтвердили особи пасажирів і повідомив, що вони «відповідають списку, заявленому в польотному листі».

Авіакатастрофа сталася рівно через два місяці після провальної спроби бунту вагнерівців. Загалом, як заявили в Росавіації, на борту було десятеро осіб — семеро пасажирів (бойовики Вагнера) і троє членів екіпажу.

Серед найпопулярніших версій катастрофи літака Embraer Legacy 600 Пригожина — вибух на борту і ракетний удар із землі.

24 серпня Путін, коментуючи можливе вбивство Пригожина, назвав його «людиною складної долі» і зазначив, що він «зробив помилки в житті».

Раніше прессекретар Путіна стверджував, що диктатор не прийде на похорон Пригожина.