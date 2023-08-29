Пригожина поховали в закритому форматі на кладовищі у Санкт-Петербурзі
Пресслужба ватажка вагнерівців Євгена Пригожина повідомила, що прощання із ним пройшло у закритому форматі, повідомляє Українська правда.
Про це говорять повідомлення в Telegram-каналах "Пресслужба Пригожина" і "Shot".
"Пресслужба Пригожина" повідомила, що "Прощання з Євгеном Вікторовичем відбулося в закритому форматі".
"Охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище", - йдеться у повідомленні.
Водночас російський канал "Shot" опублікував фото начебто могили Пригожина на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі.
Передісторія:
- Раніше у вівторок стало відомо, що в Росії засекретили час та місце поховання загиблого Пригожина.
- У Кремлі у вівторок офіційно підтвердили, що президент РФ Володимир Путін не планує відвідувати захід.
- Надвечір 23 серпня у Тверській області Росії розбився невеликий літак, Росавіація заявила, що серед пасажирів значиться ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.
- Росавіація опублікувала повний список пасажирів літака,що розбився у Тверській області надвечір 23 серпня, у ньому вказаний і ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин.