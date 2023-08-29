Голова МЗС Британії здійснить візит до Китаю: обговорить війну в Україні
Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі має намір обговорити питання війни Росії проти України під час свого завтрашнього візиту до Китаю, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Sky News.
Клеверлі заявив, що він буде стверджувати, що зі світовим значенням Китаю приходить відповідальність за міжнародну безпеку, включаючи допомогу в припиненні вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну.
Зазначається, що поїздка Клеверлі є частиною зусиль, спрямованих на послаблення напруженості у відносинах між Заходом і Пекіном.
Міністр має провести переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї та віце-президентом Хань Чженом.
Зв'язки Росії та Китаю
Зазначимо, що Китай став тісніше підтримувати зв'язки з Росією після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Так, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених проти Москви.
Додамо, що Росія та Китай поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.
При цьому Китай має вплив на Росію. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від ядерного удару по Україні.