Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Закарпатській області

У вівторок, 29 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив начальника Управління Служби безпеки в Закарпатській області Євгена Борзілова, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

Борзілов обіймав цю посаду з липня 2022 року. До цього він був начальником Управління СБУ в Полтавській області.

2020 року, коли в Нових Санжарах Полтавської області спалахнули заворушення, Зеленський вимагав замінити Борзілова.

20 лютого 2020 року під час пандемії коронавірусу в Україну прибули 72 евакуйованих з Уханя людей (45 громадян України та 27 іноземців — громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

Рішення про місце обсервації українців викликало протести місцевих жителів. У Нових Санжарах сталися сутички місцевих жителів із поліцією.

Тоді Зеленський звинуватив управління СБУ в несвоєчасному реагуванні на події.