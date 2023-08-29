Україна конфіскувала у російських компаній двигуни для літака "Руслан"

Україна сьогодні, 29 серпня, конфіскувала у російських компаній шість двигунів для літаків Ан-124 "Руслан", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд України.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України до наступних компаній:

"Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited";

"Volga-Dnepr Logistics B. V.";

Товариства з обмеженою відповідальністю "Волга-Дніпро-Москва";

Товариства з обмеженою відповідальністю "Авіакомпанія Волга-Дніпро".

До перерахованих вище компаній суд застосував санкцію.

Що конкретно вдалося конфіскувати

Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан".

Конфіскація майна під час війни в Україні

Нещодавно активи Міністерства оборони Білорусі в Україні вдалося націоналізувати. Мова йде про складові системи електричного авіаційного пуску.

Також активи гауляйтера "Херсонської області РФ" Володимира Сальдо і його родичів конфіскували і передали державі.

До цього Вищий антикорупційний суд стягнув в дохід держави 100% корпоративних прав ТОВ "АЕРОК", кінцевим власником яких є Група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.