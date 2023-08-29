У Білому домі не виключають причетності Путіна до загибелі Пригожина
У Білому домі не виключають, що російський диктатор Володимир Путін може бути причетним до загибелі ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, пише Sky.
"Ми всі знаємо, що Кремль має довгу історію вбивства опонентів", - сказала вона.
За її словами, США стежить за ситуацію навколо загибелі Пригожина.
Раніше у Штатах заявляли, що версія збиття літака засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина системою протиповітряної оборони є неточною.
Пригожин загинув
Нагадаємо, ввечері 23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.
Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.
Сьогодні, 29 серпня, пресслужба загиблого ватажка "вагнерівців" повідомила, що на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі поховали Євгенія Пригожина. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.