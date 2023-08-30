Нічний обстріл Києва: через уламки загинули двоє людей

Внаслідок ворожої ракетної атаки в Києві загинуло 2 людини, одна особа отримала ушкодження, повідомляє Українська правда.

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини.

Ще одна отримала ушкодження.

"За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла" , – повідомив Кличко.

Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

Він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані.

Згодом КМВА повідомила, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей.

Також у військовій адміністрації уточнили, що загинули два охоронці підприємства 26 та 36 років.