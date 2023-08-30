Нічний обстріл Києва: через уламки загинули двоє людей
Внаслідок ворожої ракетної атаки в Києві загинуло 2 людини, одна особа отримала ушкодження, повідомляє Українська правда.
У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини.
Ще одна отримала ушкодження.
"За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла", – повідомив Кличко.
Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.
Він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані.
Згодом КМВА повідомила, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей.
Також у військовій адміністрації уточнили, що загинули два охоронці підприємства 26 та 36 років.