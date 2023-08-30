Атака на Київ: ППО збила понад 20 ворожих цілей
Вночі та вранці 30 серпня ППО знищила понад 20 ворожих цілей у повітряному просторі Києва. Про це заявив голова КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував від весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет", – повідомив він.
Спершу росіяни застосували ударні БпЛА (за попередніми даними, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків.
Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом, силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.
У столиці зафіксовано падіння уламків в кількох районах.