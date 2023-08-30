ISW: Міноборони РФ почало більше цензурувати інформацію про війну

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що Міноборони Росії взялося за обмеження і цензурування інформації про загарбницьку війну в Україні, повідомляє Українська правда.

У звіті припускають, що, можливо, Міністерство оборони Росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись цензурувати скарги з фронту і повідомлення про успіхи українських військ.

Експерти нагадують, що Міністерство оборони Росії нещодавно змінило стиль щоденних повідомлень, щоб зменшити щоденний обсяг інформації про війну.

За спостереженнями фахівців, раніше воно публікувало щоденний звіт, який відрізнявся від індивідуальних звітів пресслужб кожного російського угруповання військ.

Однак 29 серпня пресслужби кожного російського угруповання військ опублікували текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного, а не свої власні оригінальні звіти.

"Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про фронт протягом всієї війни.

Зміна у висвітленні подій Міністерством оборони Росії, якщо ця тенденція продовжиться, може відображати його ширші зусилля з цензурування російських повідомлень про війну та уніфікації власного наративу" , – підсумовують в огляді.

Ключові висновки ISW за 29 серпня