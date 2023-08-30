Скільки шкіл працюватимуть дистанційно з 1 вересня – Міносвіти

З огляду на безпекові умови частина із 13 тисяч шкіл з 1 вересня працюватиме в дистанційному або змішаному форматах, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону.

Представник міністерства освіти зазначив, що 2,5 тисячі закладів середньої освіти працюватимуть дистанційно. Йдеться, зокрема про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.