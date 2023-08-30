Скільки шкіл працюватимуть дистанційно з 1 вересня – Міносвіти
З огляду на безпекові умови частина із 13 тисяч шкіл з 1 вересня працюватиме в дистанційному або змішаному форматах, пише Максим Шушко, РБК-Україна.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону.
Представник міністерства освіти зазначив, що 2,5 тисячі закладів середньої освіти працюватимуть дистанційно. Йдеться, зокрема про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
"Із 13 тисяч шкіл, які в цілому функціонують по Україні, на 1 вересня 6,5 тисячі будуть працювати у звичайному форматі, 3,8 тисячі шкіл - у змішаному", - сказав Сташків.