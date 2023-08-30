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Українські військові за добу ліквідували майже 600 окупантів – Генштаб

Українські військові за добу ліквідували майже 600 окупантів – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони України знищили приблизно 570 російських військових, а також 9 танків, 26 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 262410 (+570) осіб,
  • танків – 4423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 8596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 5476 (+26) од,
  • РСЗВ – 733 (+0) од,
  • засобів ППО – 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
  • крилатих ракет – 1419 (+0) од,
  • кораблів / катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
  • спеціальної техніки – 825 (+5).

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