Українські військові за добу ліквідували майже 600 окупантів – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України знищили приблизно 570 російських військових, а також 9 танків, 26 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 262410 (+570) осіб,
- танків – 4423 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 8596 (+17) од,
- артилерійських систем – 5476 (+26) од,
- РСЗВ – 733 (+0) од,
- засобів ППО – 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
- крилатих ракет – 1419 (+0) од,
- кораблів / катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
- спеціальної техніки – 825 (+5).