ЗСУ продовжують наступати під Бахмутом та на півдні, закріплюються на рубежах – Генштаб
Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Укрінформ.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки, Малої Токмачки та Вербового. Мали успіх та закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають бойового ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку Сили оборони подовжують ведення наступальних дій південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав Ковальов.
Він зазначив, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Красногорівки та Мар'їнки Донецької області.
Також, за його словами, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.