РФ вводить нові підрозділи для наступу на Куп'янськ та Лиман – Сирський

Російські окупанти наступають у напрямку Куп'янська та Лимана, заводять нові частини з території РФ. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, повідомляє Ліга.net.

За його словами, українські воїни продовжують стримувати наступ противника на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман.

Найзапекліші бої відбуваються в районах Райгородки та Ковалівки, де росіяни, попри втрати, намагаються прорвати оборону Збройних Сил України, використовуючи штурмові загони та бронетехніку.

Одночасно загарбники перегруповуються, заводять нові частини з території Росії, щоб наростити чисельність та боєздатність своїх військ.