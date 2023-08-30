У світі може початися дефіцит літію через електрокари

На тлі активного збільшення попиту в Китаї світ може зіткнутися з дефіцитом літію вже 2025 року. Про це з посиланням на звіт аналітиків дослідницької компанії BMI передає CNBC, повідомляє Новое время.

"Ми очікуємо середньорічного зростання попиту на літій для акумуляторів в електромобілях тільки в Китаї на 20,4% у 2023−32 роках" , - зазначають автори звіту.

При цьому поставки в цей період зростатимуть середньорічними темпами в 6%, зазначили експерти.

У 2021 році у світі було вироблено 540 тис. тонн літію. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, до 2030 року глобальний попит на цей метал перевищить 3 млн тонн.

Згідно з прогнозом S&P Global Commodity Insights, продажі електромобілів у світі досягнуть 13,8 млн у 2023 році, а до 2030 року продажі підскочать до 30 млн.

"Ми очікуємо дефіциту літію. Звісно, ми чекаємо на зростання пропозиції, проте попит зростатиме набагато швидше" , — зазначила Корін Бланшар з Deutsche Bank.

На її думку, до 2025 року дефіцит становитиме помірні 40−60 тис. тонн, однак до 2030 року нестача може сягнути 768 тис. тонн.

Інші аналітики вважають, що істотне зростання кількості проєктів з видобутку літію може відтермінувати настання дефіциту на ринку на кілька років.

Такі проєкти активно розробляються в усьому світі, проте це нешвидкий процес, а наразі у світі існує всього 101 літієвий рудник, за даними Refinitiv.

На думку віцепрезидентки Rystad Energy Сьюзен Цзоу, у 2023 і 2024 роках пропозиція літію активно зростатиме, а дефіцит на світовому ринку проявиться тільки у 2028 році.

Водночас у Wood Mackenzie також прогнозують профіцит літію найближчими роками, але потім очікують дефіциту, як і їхні колеги.