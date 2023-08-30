У ще одній африканській країні стався державний переворот – AFP

На тлі президентських та парламентських виборів, що відбулися у Габоні (Центральна Африка) 29 серпня, військові країни оголосили по телебаченню про розпуск всіх інститутів влади та анулювання результатів виборів. Про це пише AFP, повідомляє Ліга.net.

Державний виборчий центр Габону раніше оголосив, що чинного президента країни Алі бен Бонго Ондімба переобрано на третій термін за підсумками виборів. Він набрав на виборах 64,27% голосів.

64-річний Алі бен Бонго Ондімба обіймав посаду президента з 2009 року. Його батько – другий президент Габону Омар Бонго Ондімба – був при владі 41 рік.

У Конституції Габону не передбачено обмеження кількості президентських термінів.

Журналісти пишуть, що військовослужбовці габонської армії під час звернення до нації по ТБ заявили, що вони "поклали кінець режиму Алі Бонго.

"Іменем народу Габону. Ми вирішили захистити мир, поклавши кінець нинішньому режиму" , – йдеться у заяві.

Після цього, за даними агентства, жителі чули стрілянину з автоматичної зброї в Лібревілі, столиці Габону.

У країні перебої з інтернетом ще з початку проведення виборів, тому інформації наразі мало. Раніше лідер опозиції Габону заявив, що перемогу на виборах здобув він, а не Бонго, який перебуває при владі 14 років.