У Єврокомісії готові надати пропозиції для використання заморожених активів РФ
Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України. Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.
"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання", – зазначив Вігард.
Віганд нагадав, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.
"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня", – сказав він.
Єврокомісія, за його словами, готова надати "докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами". Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.
"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – додав речник.
Раніше в ЄС заявляли, що не мають юридичних обґрунтувань для конфіскації заморожених активів Росії.