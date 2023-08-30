У Єврокомісії готові надати пропозиції для використання заморожених активів РФ

Європейська комісія готова надати пропозиції щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.﻿ Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання" , – зазначив Вігард.

Віганд нагадав, що лідери держав та урядів ЄС обговорювали цю тему на останньому засіданні Європейської Ради в наприкінці червня.

"Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня" , – сказав він.

Єврокомісія, за його словами, готова надати "докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами". Також ведеться інтенсивна робота з партнерами із G7.

"Для нас дуже важливо координувати це на міжнародному рівні", – додав речник.

Раніше в ЄС заявляли, що не мають юридичних обґрунтувань для конфіскації заморожених активів Росії.