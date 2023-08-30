СБУ атакувала колаборантів, які організовують "вибори" в Запорізькій області – джерела

Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Як розповіли виданню співрозмовники в спецслужбі, українські БПЛА відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" в тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

На зустріч, за даними джерела, зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.

"Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів. Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.

Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я" , – розповів співрозмовник.

СБУ влаштувала "бавовну" кадировцям і зрадникам pic.twitter.com/bBfLD6lSaR ВІДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2023