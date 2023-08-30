У Пентагоні прокоментували просування ЗСУ в ході контрнаступу

Міністерство оборони США розповіло про те, як просувається контрнаступ Збройних сил України, повідомляє Європейська правда.

За словами речниці відомства Сабріни Сінгх, у Пентагоні бачать, що українські військові продовжують повільно просуватися вперед та відбивати російську агресію.

Відповідаючи на питання, чи Сполучені Штати ще не розглядають надання Україні далекобійних ракет ATACMS, Сінгх заявила, що не має жодних новин щодо цього питання.

"Я не маю новин щодо ATACMS. Але знаю, як українці використовують (РСЗВ) HIMARS та (ракети) Storm Shadow з неймовірним ефектом на полі бою, але в мене немає оголошень щодо ATACMS" , – резюмувала вона.

Раніше повідомлялося﻿, що Пентагон має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня.