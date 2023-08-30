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Через пошкодження інфраструктури на Житомирщині затримуються потяги з Польщі

Через пошкодження інфраструктури на Житомирщині затримуються потяги з Польщі
Фото: Facebook

"Укрзалізниця" попередила про затримку руху трьох поїздів внаслідок пошкодження залізничного полотна ворогом вночі 30 серпня, повідомляє Економічна правда.

Поїзди затримуються у зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу в Житомирській області.

Зокрема, дещо затримаються:

  • №54 Перемишль - Київ до 2 годин;
  • №743 Дарниця - Львів до 1 години;
  • №68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

Решта 84 поїздів далекого сполучення продовжують рух за розкладом.

"Приносимо вибачення і працюємо над відновленням руху за стандартним графіком", - додали в УЗ.

Нагадаємо, вночі 30 серпня росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області, внаслідок падіння збитого дрона було частково пошкоджено залізничне полотно.

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