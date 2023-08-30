Окупанти за добу атакували 12 регіонів України – зведення ОВА

За добу російські загарбники здійснили атаки на 12 областей України, застосовували крилаті ракети, безпілотники, артилерію, міномети, танки. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 середи, 30 серпня, повідомляє Укрінформ.

Київську область вночі агресори масовано атакували ударними БпЛА і крилатими ракетами. За попередньою інформацією, влучань не зафіксовано. Ворог поцілив по Бучанському, Обухівському та Фастівському районах. Падіння уламків зафіксовано у 9 населених пунктах. Постраждали троє людей. У двох - незначні порізи, у жінки 1954 року народження - опіки всього тіла.

Внаслідок падіння уламків пошкоджено 13 приватних будинків, школу (вибито скло, дах), три гаражі, два автомобілі, державну установу зв’язку.

У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у різних районах. Загинули двоє людей. Ще троє дістали поранення різного ступеня важкості, двох з них госпіталізували.

У Черкаській області сили ППО збили російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій немає.

У Житомирській області ворог атакував один із об'єктів інфраструктури дронами-камікадзе. Частина повітряних цілей була збита. Уламки збитого безпілотника частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

У Чернігівській області росіяни здійснили вісім обстрілів Новгород-Сіверського, Корюківського та Чернігівського районів. Зафіксовано запуск чотирьох некерованих авіаційних ракет з гелікоптера у напрямку села Костобобрів Семенівської громади. Через обстріл з артилерії пошкоджено будівлю Семенівської міської лікарні та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Вранці ворог повторно обстріляв Семенівку із РСЗВ. З мінометів та артилерії обстріл вівся у напрямку села Сеньківка Городнянської громади, сіл Карповичі та Леонівка Семенівської громади, сіл Камʼянська Слобода та Гремʼяч Новгород-Сіверської громади.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 45 ударів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Шалигинська громади. У Шалигинській громаді пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 110 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади. У Новослобідській громаді внаслідок гранатометного обстрілу пошкоджено трактор. У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл пошкоджено приватний будинок.

У Дніпропетровській області росіяни з артилерії били по Нікополю і Марганецькій громаді. Горіли будинок, господарча споруда і суха трава. Нікополь ворог атакував також ввечері і зранку з важкої артилерії.

У Запорізькій області за добу війська РФ завдали 106 ударів по 26 населених пунктах. Зафіксовано вісім авіаударів по Оріхову, Роботиному і Малій Токмачці, п'ять обстрілів із РСЗВ Левадного, Малинівки, Темирівки, Полтавки і Новодарівки, а також атаки БПЛА по Ольгівському та Кам'янському.

91 артилерійський обстріл прийшовся по території Темирівки, Новоданилівки, Затишшя, Білогір'я, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістали чоловіки віком 38 і 40 років, а також 51-річна жінка. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У Харківській області вчора ввечері армія РФ з артилерії обстріляла Богуславку Ізюмського району, пошкоджено господарчу споруду.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Удів Богодухівського району та Зибиного Чугуївського району, з мінометів та артилерії обстріляв Малу Вовчу, Нестерне Чугуївського району, Одрадне, Строївку, Красне Перше Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів у районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Внаслідок обстрілів Куп'янська загинув 45-річний охоронець. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння.

Через удар дронів по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. Внаслідок обстрілів Дружелюбівки Ізюмського району був важко поранений 55-річний чоловік.

У Луганській області ворог завдав авіаційних ударів по Надії, Твердохлібовому, Новоєгорівці та Білогорівці. Два останні населені пункти зазнали ще й артилерійського обстрілу.

За добу росіяни 147 разів обстріляли Луганщину, випустили 539 снарядів.

У Донецькій області під вогнем перебували Авдіївка, Дружківка, Покровськ, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Щербинівка, Велика Новосілка, Кліщіївка, Максимівка, Рівне, Новоукраїнка, Полтавка, Шахтарське, Багатир.

Пошкоджено 24 житлові будинки (з них три багатоквартирні), чотири ЛЕП, будівлю м’ясокомбінату, гараж, промислове приміщення, чотири автомобілі, адміністративну будівлю, два трактори, причіп, дитсадок, аптеку, магазин, ангар. За добу на Донеччині одна людина загинула, восьмеро дістали поранення.

По Одеській області росіяни випустили крилаті ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони всі цілі збили. Без наслідків

У Херсонській області за добу загарбники здійснили 77 обстрілів, випустили 452 снаряди, з них по Херсону — два танкові обстріли (24 снаряди). Внаслідок обстрілу Нововоронцовки поранення зазнав 59-річний працівник комунального підприємства. Росіяни били по Ольгівці. Постраждав 75-річний чоловік.

Внаслідок танкового обстрілу поранень зазнав 54-річний житель Одрадокам’янки. У полі поблизу Новопетрівки через детонацію вибухонебезпечного предмета загинув 43-річний тракторист. Також у полі поблизу села Садове загинули двоє чоловіків віком 51 та 28 років, які натрапили на російські міни.