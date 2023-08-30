У Facebook та Instagram заблокували тисячі акаунтів з прокитайською пропагандою

Компанія Meta розкрила деталі щодо величезної мережі фейкових акаунтів, які намагалися поширювати прокитайську пропаганду на їхній платформі, повідомляє Ліга.net.

В результаті операції було заблокували 7 704 акаунтів Facebook, 954 сторінок, 15 груп і 15 акаунтів Instagram. Бен Німмо, керівник відділу розвідки глобальних загроз в Meta, назвав цю операцію найбільш продуктивною і помітною в історії.

Фейкові акаунти намагалися поширювати прокитайські повідомлення, включаючи позитивні коментарі про Китай і його провінцію Сіньцзян, критику Сполучених Штатів, західної зовнішньої політики, а також критику китайськоих журналістів і дослідників. За словами Meta, ці акаунти пов'язуються з прокитайською операцією впливу, відомою як Spamouflage.

Попри масштабність зусиль, Meta заявила, що люди, які стоять за фейковими акаунтами, не були особливо досвідченими або успішними у своїх зусиллях, щоб стати вірусними.

"Spamouflage постійно намагався вийти за межі власної (фейкової) ехо-камери. Багато коментарів до постів Spamouflage, які ми спостерігали, надходили від інших акаунтів Spamoflauge, які намагалися створити враження, що вони більш популярні, ніж вони є насправді" , – написала компанія Meta у своєму щоквартальному звіті про безпеку.

Хоч заблоковані акаунти не досягли значного успіху, Meta очікує, що ці організації продовжуватимуть свої спроби намагатися вплинути на громадську думку.