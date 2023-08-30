РФ шукає поляків, які б погодилися працювати проти Варшави – міністр

Російська розвідка не припиняє спроби знайти людей, які б погодились працювати проти Польщі.﻿ Про це в ефірі Польського радіо заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Європейська правда.

За його словами, польські спецслужби бачать подальші спроби знайти людей, які були б готові працювати на російську розвідку проти Варшави.

Він розповів, що в справі про мережу шпигунів, які мали знешкоджувати потяги з вантажами в Україну, 16 особам висунули звинувачення.

Посилаючись на останні розслідування польської контррозвідки, Жарин заявив, що ті, хто співпрацюють з РФ або Білоруссю, зосереджуються на розпізнаванні важливих об'єктів, включаючи військові частини, залізничні лінії та аеропорти.