У Одесі затримали бойовика з російського угруповання "Призрак"

Служба безпеки України затримала в Одесі розвідника російського терористичного угруповання "Призрак", який брав участь у захопленні Лисичанська та інших населених пунктів Луганської області, повідомляє Укрінформ.

Затриманим є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ. Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він утік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, з червня 2014 по 2016 рік підозрюваний чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям Збройних сил України, задіяним у проведенні Антитерористичної операції, брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем незаконних збройних формувань РФ і захопленні населених пунктів, будівель та інших об'єктів на Луганщині.

Внаслідок успішного виконання покладених на нього завдань був призначений на посаду "командира розвідувальної роти 14-го батальйону територіальної оборони “Призрак”.

З того часу фігурант під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході України, у тому числі в районі Бахмутської траси.

Однак згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцями перебування підозрюваного в Одесі виявили фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної організації “ЛНР”.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Він перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.