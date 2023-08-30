В Україні почали карати самокатників: з'явилися перші вироки

В Україні з'явилися перші справи, направлені до суду, які стосуються самокатників.﻿ Про це інформує платформа відкритих даних Опендатабот, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що усі справи стосуються порушення ПДР.

"За останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років з "умовним" терміном" , - йдеться в повідомленні.

Найчастіше самокатники отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

Наприклад, 1 рік умовно було присуджено вінничанину, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тисяч гривень) та понад 50 тисяч грн моральної шкоди. Від більш серйозних наслідків порушника фактично врятував його вік — на момент аварії він ще був неповнолітнім.

Проте такі випадки все ще залишається поодинокими — здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Наразі за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся Опендатабот виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Наприклад, у справі №753/7264/23 суд визнав винною неповнолітню киянку, яка у квітні 2023 року на орендованому самокаті разом зі своєю подругою здійснила наїзд на автомобіль BMW, що стояв на пішохідному переході.

Винуватиця зіткнення намагалася переконати суд, що, згідно з ПДР, електросамокат не є транспортним засобом, тож вона де-юре не є учасником ДТП. Проте суд керувався змінами до Закону України "Про автомобільний транспорт", які набули чинності 23 березня 2023 року, де водіїв самокатів визнали повноцінними учасниками дорожнього руху.

Винуватиці ДТП все ж відносно пощастило — через те, що кодексом про адмінправопорушення не дозволяється штрафувати підлітків, суддя обмежилася попередженням.

Змінами до Закону України "Про автомобільний транспорт" користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами офіційно визнали водіями, прирівняли їх до інших учасників дорожнього руху та зобов'язали дотримуватися ПДР.

Тож з весни поточного року "самокатники" повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. При цьому, їм було заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками.

Нововведення були, зокрема, спрямовані на врегулювання відповідальності "самокатників", адже раніше жодної згадки про ці види транспорту в українському законодавстві не було.

Разом з тим, держава досі офіційно не затвердила спеціальні правила дорожнього руху для електросамокатів, хоча це і передбачалося при затвердженні змін до Закону України "Про автомобільний транспорт".

Наразі у світі вже починають забороняти користування орендованими самокатами у публічному просторі — такі заборони діють у 158 містах США, зокрема, у туристичних районах Нового Орлеану. Схожі заборони наявні й у Європі — зокрема, у Парижі та на загальних дорогах Копенгагена.