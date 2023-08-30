У Польщі будуть виробляти комплектуючі до літаків F-16

Польща створює у себе виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16. Про це заявив агентству PAP директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький, повідомляє Європейська правда.

За словами директора заводу, кінцевий план PZL Mielec до кінця наступного року – виробляти 70-80 відсотків конструкції корпусу винищувачів.

Він зазначив, що виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 здійснюється в модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec, де раніше виробляли військові реактивні літаки.

"Радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також доказ прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни", – заявив Закрецький.