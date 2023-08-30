У Києві продовжили час роботи кафе і ресторанів

Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.﻿ Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, заявив мер Віталій Кличко, повідомляє Економічна правда.

Рішення набере чинності з 1 вересня.

"З таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України. Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00" , - поснив Кличко.

За його словами, підприємці під час зустрічі з міською владою обґрунтовували доцільність такого рішення.

Бізнес, зокрема, наголошує, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.