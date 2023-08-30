У Раді депутати зареєстрували законопроект про прирівнювання корупції до держзради

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори – нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді, хоча кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що подасть в парламент свій законопроєкт про корупцію-держзраду, повідомляє Українська правда.

"Команда "Розумної політики" зареєструвала законопроєкт №9659, яким ми доповнюємо Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівнюємо покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану. Корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна" , – заявив депутат Дмитро Разумков.

Разумков заявив, що справами будуть займатися НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд, а не СБУ.

За його словами, через СБУ чинна влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і прикривати власні корупційні справи.

Нардеп заявив, що у законопроєкті передбачено, що до відповідальності можна буде притягнути кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки. Зокрема, нардепа, прем’єра, урядовця, Офіс президента і самого президента.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що хоче подати до парламенту законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

Водночас, Разумков та його об'єднання у ВР випередило президента.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт від Разумкова щодо цього питання є першим зареєстрованим у Раді, тому за регламентом президентський буде розглядатися альтернативний і тільки протягом 14-ти днів після закону від нардепів.

Також, за словами Железняка, у законопроєкті Разумкова залишили заставу як альтернативу.