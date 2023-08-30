Ім'я для сайту тепер можна купити на 100 років: скільки коштує

Компанія WordPress, що має однойменну систему керування сайтами, почала продавати доменні імена зі 100-річною реєстрацією, повідомляє Новое время.

У компанії зазначили, що 100-річний план ідеально підходить для сімей, які хочуть зберегти свою історію в Інтернеті, або для бізнесу — щоб задокументувати шлях своєї компанії.

"Сподіваюся, що цей план змусить людей та інші компанії замислитися про будувати на довгострокову перспективу" , — зазначив СЕО WordPress Метт Малленвег.

За цю послугу доведеться одноразово заплатити $38 000. За цю суму WordPress надасть домен зі 100-річною реєстрацією, автоматичним резервним копіюванням на кілька серверів і навіть в Інтернет-архів, розширені інструменти володіння і хостингу, а також цілодобову підтримку.

WordPress не уточнює, як компанія планує оновлювати домени і резервні копії відповідно до постійно мінливого інтернет-ландшафту або що станеться з доменами, якщо компанія з якоїсь причини вирішить закрити програму.

Як зазначає видання, хоч компанії IBM, AT&T і Siemens, існують уже понад 100 років, але їхні пропозиції з часом радикально змінилися. У TechCrunch зазначили, що який вигляд матиме майбутнє сайтів — невідомо.