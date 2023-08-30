У розвідці підтверджують знищення чотирьох Іл-76 у Пскові

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76 внаслідок атаки безпілотників на аеродром у Пскові, повідомляє Ліга.net.

За даними російських пропагандистів, які посилаються на екстрені служби країни-агресора, повідомляється: "В результаті атаки безпілотників пошкодження отримали чотири літаки Іл-76. Почалася пожежа, вогнем охоплено два повітряні судна" .

Деякі російські та українські Telegram-канали згодом почали транслювати інформацію про нібито знищення та російського стратегічного бомбардувальника Ту-22, проте Юсов підтвердив лише знищення чотирьох Іл-76.

За його словами, також є інформація про поразку ще кількох літаків.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти в залежності від модифікації вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань 3600-4200 км з крейсерською швидкістю 770-800 км/год.