У Раді проти відстрочки від мобілізації для учнів у магістратурі та аспірантурі

Представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту, повідомляє Українські Новини.

"Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану" , – вважає народний депутат.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, котрі старші 30 років.

"Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання" , – зазначає Веніславський.

При цьому він не виключає не виключає, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями.